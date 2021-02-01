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Зеркальная дата 12.02.2021: на что тюменцам нужно обратить внимание

Общество, 11:19 12 февраля 2021

ИА Тюменская линия

Составлять карты желаний, определяться с целями и прислушиваться к интуиции советует астролог Елена Милованова тюменцам в зеркальную дату 12.02.2021.

Такие даты одинаково читаются как с левой, так и с правой стороны. По словам астролога, обычно это самые благоприятные дни в году, но в 2021 есть на что обратить особое внимание.

"12 февраля – второй лунный день. Могут появляться новые варианты, знакомства, предложения по работе, приятные сюрпризы. При этом дата выпала на период ретроградного Меркурия, поэтому не стоит покупать технику, особенно крупную – машины, компьютеры. С ними будет много проблем, они выйдут из строя. Также период неблагоприятен для поездок, важных соглашений, документов", - пояснила Елена Милованова.

Она добавила, что в этот день нужно прислушиваться к интуиции: может быть много подсказок, поучительные ситуации. Жизнь меняется к лучшему, даже если сначала кажется, что это не так. Также до конца недели могут сниться сны с большим смыслом – их желательно запоминать.

Главное, чего нужно избегать 12 февраля – споров и выяснения отношений. Все сказанное в чужой адрес может "отзеркалить" в обратную сторону.

На 12.02.2021 выпадает еще и начало китайского Нового года. В этот день благоприятно составлять карту желаний: нарисовать или приклеить на ватман изображения, символизирующие достижения в разных сферах. Коллаж советуют держать на видном месте, чтобы в течение года напоминать себе о желаниях и стремиться к их исполнению.

Евгения Шевцова

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# астролог , Елена Милованова

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