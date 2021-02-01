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Маленьких тюменцев научат, как устроить весну на подоконнике

Общество, 12:37 12 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бесплатный мастер-класс для детей от 6 лет "Весна на подоконнике" проведут организаторы Гаражной распродажи – издательство МИФ - в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 14 февраля. Начало в 11 часов 30 минут и в 13 часов.

"В конце зимы всегда уже очень хочется поскорее увидеть весеннюю травку. Давайте не будем ждать, а устроим собственную весну на подоконнике прямо сейчас", - предлагают организаторы.

Каждый ребенок посадит семечко в маленький горшок, даст растению имя и унесет нового питомца домой. Все материалы предоставят.

Продолжительность: 45 минут. Количество участников: до 6 человек.

Регистрация проводится в мультицентре на кассе за 15 минут до начала мастер-класса, в порядке живой очереди.

На площадке будут маски, перчатки и санитайзеры, а также контроль за количеством людей в зале.

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# Контора пароходства , мастер-класс

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