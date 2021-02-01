Маленьких тюменцев научат, как устроить весну на подоконнике
Бесплатный мастер-класс для детей от 6 лет "Весна на подоконнике" проведут организаторы Гаражной распродажи – издательство МИФ - в тюменском мультицентре "Контора пароходства" 14 февраля. Начало в 11 часов 30 минут и в 13 часов.
"В конце зимы всегда уже очень хочется поскорее увидеть весеннюю травку. Давайте не будем ждать, а устроим собственную весну на подоконнике прямо сейчас", - предлагают организаторы.
Каждый ребенок посадит семечко в маленький горшок, даст растению имя и унесет нового питомца домой. Все материалы предоставят.
Продолжительность: 45 минут. Количество участников: до 6 человек.
Регистрация проводится в мультицентре на кассе за 15 минут до начала мастер-класса, в порядке живой очереди.
На площадке будут маски, перчатки и санитайзеры, а также контроль за количеством людей в зале.