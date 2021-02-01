Четыре человека пострадали в ДТП на Червишевском тракте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека пострадали в результате столкновения "Шевроле Лачетти" и "Мазда Фамилии" на 187-м км федеральной дороги Курган – Тюмень (Червишевский тракт) в первом часу дня 12 февраля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель "Мазды", двигаясь по правому ряду, выехал на обочину, а затем попытался развернуться и столкнулся с попутным автомобилем, который ехал по левому ряду.

"От удара "Шевроле" опрокинулся в кювет, а "Мазду" развернуло посреди автодороги", - прокомментировали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП пострадали оба водителя и их пассажиры, всего 4 человека. Вероятнее всего, пассажирка "Мазды" получила тяжелые повреждения: женщину зажало в машине. Всех пострадавших на машинах скорой помощи увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.