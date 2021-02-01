В тобольском "Кванториуме" ребят обучат основам пилотирования дронов

| Фото: Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте | Фото: Детский технопарк "Кванториум-Тобольск" ВКонтакте

Основам пилотирования дронов научат посетителей интерактивной площадки "TechnoMan", которую организует детский технопарк "Кванториум-Тобольск" 19 февраля. Школьников ждет серия мастер-классов, посвященных разным тематикам.

Свои двери в этот день откроют "IT-квантум", "Промробоквантум", "Промдизайнквантум", "Аэроквантум" и "Хайтек-цех".

В 12 часов стартуют мастер-классы "Техно-Танк" и "Открытки к 23 февраля". С 14 часов ребят ждут в "Аэроквантуме", где специалист расскажет об основах моделирования дрона. В "Пробробквантуме" юные посетители узнают все о шагающем роботе "Spotty", а педагоги "IT-квантума" проведут мастер-класс "Умный дом – вчера фантастика – сегодня реальность".

Посетить мероприятие очно смогут организованные группы школьников по предварительной записи. Кроме того, все желающие смогут побывать на мастер-классы онлайн на сайте.

Любовь Голышева