Об истории ручного ткачества расскажет новая выставка в Тюмени

| Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте | Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте

Выставка "Нити судьбы" откроется в Археологическом музее-заповеднике (23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск) 16 февраля, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Новая экспозиция декоративно-прикладного искусства даст посетителям возможность погрузиться в объективную реальность предков. Тюменцы увидят изделия, выполненные в технике ручного ткачества.

"Это один из самых интересных видов декоративно-прикладного искусства, который вдохновляет умелых мастеров, профессиональных художников и дизайнеров на создание уникальных художественных произведений. Технологии ручного ткачества доступны для освоения, позволяют выполнять неповторимые тканые полотна даже людям, не имеющим специальной подготовки", - отметили организаторы.

Приобрести билеты можно в кассе или на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров вход свободный.

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