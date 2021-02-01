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Об истории ручного ткачества расскажет новая выставка в Тюмени

Общество, 17:35 15 февраля 2021

группа проекта "Эбием" во ВКонтакте | Фото: группа проекта "Эбием" во ВКонтакте

Выставка "Нити судьбы" откроется в Археологическом музее-заповеднике (23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск) 16 февраля, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Новая экспозиция декоративно-прикладного искусства даст посетителям возможность погрузиться в объективную реальность предков. Тюменцы увидят изделия, выполненные в технике ручного ткачества.

"Это один из самых интересных видов декоративно-прикладного искусства, который вдохновляет умелых мастеров, профессиональных художников и дизайнеров на создание уникальных художественных произведений. Технологии ручного ткачества доступны для освоения, позволяют выполнять неповторимые тканые полотна даже людям, не имеющим специальной подготовки", - отметили организаторы.

Приобрести билеты можно в кассе или на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Для детей до 6 лет, школьников, студентов и пенсионеров вход свободный.

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# археологический музей-заповедник , выставка , декоративно-прикладное искусство , музей , Тюменское музейно-просветительское объединение

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