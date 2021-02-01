В Тобольске стартовал фестиваль театров нетрадиционной моды

| Фото: КДМ Тобольск во ВКонтакте | Фото: КДМ Тобольск во ВКонтакте

Ежегодный фестиваль театров нетрадиционной моды "Unreal" стартовал в Тобольске, сообщает городская администрация.

В этом году мероприятие пройдет по двум направлениям: театр моды и творческие работы. Участие примут коллективы молодежных студий и театров моды, а также молодые дизайнеры и художники города. Среди номинаций: молодежный костюм, экомода, family look, исторический и этнический костюм, костюм/коллекция из нетрадиционных материалов, театр прически и головного убора, сценический костюм и cospley.

Фестиваль открылся показательным выступлением театра моды "Unreal" с собранными образами из коллекций прошлых лет. Преподаватель Тобольского многопрофильного техникум Мария Балина провела мастер-класс по сценическому движению, а дизайнер Ирина Казарина по стилизации русского народного костюма "fashion-эскиз".

Заявки на участие в фестивале принимают до 16 марта по адресу: Тобольск, 4 мкр., стр. 55, телефон 8 (3456) 24-45-89, или по e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru.