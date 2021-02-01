Тюменские отделения Почты России изменят график работы
| Фото: УФПС Тюменской области
Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля, сообщает учреждение.
20 февраля почтовые отделения будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше.
21 и 24 февраля будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.
23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно здесь.