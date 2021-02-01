Тюменские отделения Почты России изменят график работы

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Тюменские отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля, сообщает учреждение.

20 февраля почтовые отделения будут работать по графику понедельника, но закроются на час раньше.

21 и 24 февраля будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно здесь.