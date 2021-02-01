Власти Тюменской области стараются учитывать интересы всех жителей по благоустройству

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Мнение жителей - самый важный критерий оценки работы органов власти по созданию комфортной городской среды. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире в Instagram в рамках проекта ЭИСИ "Регионы о главном".

"Все, что связано с урбанистикой, с формированием комфортной городской среды, вызывает живой интерес и у специалистов, и у обычных людей. У всех разные точки зрения, и это нормально. Чем больше людей высказывают свое мнение, тем качественнее мы реализуем новые проекты", - подчеркнул Александр Моор.

Фото: оперативный штаб Тюменской области Фото: оперативный штаб Тюменской области

Проект Экспертного института социальных исследований "Регионы о главном", стартовавший весной 2020 года, посвящен обсуждению управленческих практик региональных властей и стратегическим направлениям развития регионов. Александр Моор стал первым героем проекта в 2021 году.

"В декабре 2020 году Александр Моор вошел в Топ-10 губернаторов новой волны, опубликованный в докладе ЭИСИ. Среди ключевых характеристик таких губернаторов мы выделили следующие: близкий к людям, эффективный управленец и решает проблемы. Уникальные достижения в сфере развития городской среды в том числе подтверждают соответствие Александра Моора этим характеристикам", - прокомментировала руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

На федеральном уровне Тюменская область регулярно признают одной из самых благоустроенных и привлекательных для жизни, напомнила она. Это результат системной и последовательной работы, а также постоянного диалога с жителями.

Евгений Бабенко