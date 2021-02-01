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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Югре сотрудников полиции наказали после школьного "Урока мужества"

Общество, 17:45 17 февраля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Дисциплинарное взыскание наложено на начальника УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу после проведенного в нижневартовской школе "Урока мужества". О неполном служебном соответствии также предупреждены его коллеги, сообщает МВД России.

"Сотрудники полиции демонстрировали школьникам использование спецсредств. МВД России официально заявляет, что привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям считает недопустимым", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что ранее на одном из телеканалов была опубликована видеозапись. На ней демонстрируется часть урока, который проводят сотрудники полиции для учащихся школы. На кадрах группа учеников изображает протестующих и бросает спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.

По опубликованной ранее информации городского управления МВД, в школе прошел "Урок мужества". Сотрудники полиции рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев".

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# МВД России , полиция , служебное расследование , УМВД России по ХМАО

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