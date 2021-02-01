Прокурор Тюменской области взял на контроль дело о ДТП с погибшей девочкой

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия на ул. Избышева в Тюмени, в котором погибла малолетняя девочка, взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает пресс-служба ведомства.

Он поручил прокурору г. Тюмени провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вечером 17 февраля на ул. Избышева в Тюмени 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил семилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Санкция ч.4 ст. 264 УК предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.