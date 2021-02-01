Школьники Тобольска создали модели военной техники
Фестиваль моделей военной техники "Мощь и доблесть Великой Победы" проходит в Тобольске, сообщает детский технопарк "Кванториум".
Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Учащиеся разных школ представили объемные модели танков, самолетов, автомобилей, кораблей. В состав экспертной комиссии вошел педагог "Кванториум-Тобольск" Рамиль Хабиев.
"Меня впечатлило количество и качество моделей. На выставке были представлены самые яркие работы, прошедшие внутришкольный отборочный тур. При оценке работ учитывалось соответствие модели эпохе Великой Отечественной войны, оригинальность, качество выполнения и многие другие критерии" - рассказал Рамиль Хабиев.
В преддверии Дня защитника Отечества педагог "Кванториум-Тобольск" проводит мастер-класс "Техно-Танк", где можно будет разработать 3D-модель танка и отпечатать его на 3D-принтере.