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Школьники Тобольска создали модели военной техники

Общество, 16:52 19 февраля 2021

Кванториум-Тобольск | Фото: Кванториум-Тобольск

Фестиваль моделей военной техники "Мощь и доблесть Великой Победы" проходит в Тобольске, сообщает детский технопарк "Кванториум".

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. Учащиеся разных школ представили объемные модели танков, самолетов, автомобилей, кораблей. В состав экспертной комиссии вошел педагог "Кванториум-Тобольск" Рамиль Хабиев.

"Меня впечатлило количество и качество моделей. На выставке были представлены самые яркие работы, прошедшие внутришкольный отборочный тур. При оценке работ учитывалось соответствие модели эпохе Великой Отечественной войны, оригинальность, качество выполнения и многие другие критерии" - рассказал Рамиль Хабиев.

В преддверии Дня защитника Отечества педагог "Кванториум-Тобольск" проводит мастер-класс "Техно-Танк", где можно будет разработать 3D-модель танка и отпечатать его на 3D-принтере.

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# кванториум , Тобольск

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