В Тобольске захоронили останки погибшего под Тверью красноармейца

Фото Центра искусств и культуры Тобольска. Фото Центра искусств и культуры Тобольска.

Церемония передачи останков красноармейца Михаила Ивановича Балина, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Тверью, состоялась в Тобольске 23 февраля.

На площади Победы отдать дань памяти погибшему солдату собрались родственники красноармейца, почетные гости, представители Тюменского поискового областного центра, курсанты Тюменского высшего военно-инженерное командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, представители общественных организаций Тобольска и жители города, сообщает центр искусств и культуры Тобольска.

С приветственными словами выступили военный комиссар Тобольска Алексей Бердин, член городского совета ветеранов войны и труда, Игорь Заволовский, председатель "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Власова, родственник погибшего воина Виктор Одинцев.

Память защитников Отчизны почтили минутой молчания. Участники мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу. Далее на Завальном кладбище Тобольска состоялась церемония захоронения.

Напомним, в 2020 году поисковым отрядом "Поколение" города Тверь в Тверской области было обнаружено захоронение бойцов Красной армии, в числе которых был уроженец Тобольска 1900 года рождения Михаил Иванович Балин.