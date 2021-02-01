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Ханты-Мансийск станет побратимом Новороссийску

Общество, 17:28 24 февраля 2021

admhmansy.ru

Соглашение об установлении побратимских отношений между Ханты-Мансийском и городом-героем Новороссийском подписали глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Согласно документу, сообщает пресс-служба администрации Ханты-Мансийска, стороны обязуются в дальнейшем развивать на равной и взаимной основе отношения дружбы и сотрудничества на принципах равенства и взаимной экономической заинтересованности.

"Для нас большая честь, что первым городом-побратимом Ханты-Мансийска стал город-герой Новороссийск, - отметил Максим Ряшин – Уверен, это будет мощнейшим импульсом для развития системы военно-патриотического воспитания детей и молодежи в нашем городе".

Подписание данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию межмуниципального сотрудничества по различным направлениям.

"У наших городов есть много общего: приоритеты в развитии культуры, традиции военно-патриотического воспитания молодежи, событийного туризма, - сообщил в своем инстаграм-аккаунте Игорь Дяченко. - Для нас важен обмен опытом по целому ряду направлений – образование, ЖКХ, строительство, внедрение передовых технологий в городскую среду".

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# Игорь Дяченко , Максим Ряшин , соглашение

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