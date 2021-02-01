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Тюменский школьник в "Сириусе" участвовал в создании имплантатов кости человека

Общество, 18:37 25 февраля 2021

фото пресс-службы национального исследовательского технологического университета «МИСиС» | фото пресс-службы национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

Биоматериалы для создания имплантатов, максимально схожих с костью человека, исследовал 11-классник из Тюмени Иван Савченко. Он стал участником проекта "Биоматериалы и тканеинженерные конструкции для реконструктивной хирургии". Исследование проводилось на тематической смене "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус", сообщает национальный исследовательский технологический университет МИСиС.

Под руководством доцента кафедры физической химии МИСиС, кандидата физико-математических наук Федора Сенатова ребята получили материал имплантатов и создали конструкцию, схожую по своим свойствам с костью.

Тюменский школьник Иван Савченко занимался анализом биоматериалов, изготовлением лабораторных образцов, проведением биологических тестов, компьютерным моделированием, подготовкой презентации, работой над сайтом и макетом.

Проектная образовательная программа "Большие вызовы" была реализована в два этапа. С ноября по февраль школьники дистанционно проходили теоретическую подготовку, а в феврале в лабораториях центра "Сириус" под руководством наставников работали над проектами в лабораториях.

Всего в работе над проектами НИТУ "МИСиС" в "Сириусе" в феврале 2021 года приняли участие 22 старшеклассника из 16 России – от Сахалина до Воронежа и от Якутии до Ставрополья.

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# Большие вызовы , исследование , Сириус , школьники

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