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В выходные в Тюмени немного потеплеет и пойдет снег

Общество, 10:13 26 февраля 2021

ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 13 градусов и снег ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 27 и 28 февраля. По данным центра Фобос, в воскресенье регион окажется под влиянием циклона, который принесет с собой повышение температуры воздуха.

В субботу, 27 февраля, в Тюмени ожидается до минус 30 градусов в утренние часы, затем в течение дня будет минус 18.

В воскресенье, 28 февраля, ночью столбики термометров опустятся до минус 20, в течение дня ожидается до 13 градусов мороза и снег.

В начале следующей недели температура воздуха продолжит подниматься. 1 и 2 марта в дневные часы температура воздуха составит 10-12 градусов мороза, возможен снег. К 3 марта потеплеет до минус 9, вероятность осадков сохранится.

Любовь Голышева

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