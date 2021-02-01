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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

С тюменца за ущерб Минобороны РФ взыскали 90 тысяч рублей

Общество, 12:52 26 февраля 2021

twitter ФССП РФ | Фото: twitter ФССП РФ

Бывший солдат, вернувшийся со службы в рядах российской армии, заплатил Минобороны РФ 90 тыс. за ущерб имущества ведомства, сообщает ФССП по Тюменской области.

От своих обязательств тюменец не отказывался. В кратчайшие сроки он устроился на работу, о чем сообщил судебному приставу. Работодателю было направлено постановление о взыскании средств с зарплаты должника.

С 2020 года на счет взыскателя ежемесячно стали поступать средства. В настоящее время отправлен последний платеж в счет ущерба.

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# Минобороны , судебные приставы

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