В Тюменском районе ликвидировали несанкционированную свалку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несанкционированную свалку у с. Щербак в Тюменском районе ликвидировали по иску прокуратуры. На земельном участке складировались шины, строительный мусор и другие отходы, сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что собственники участка - администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц. По действующему законодательству загрязнение и засорение земель запрещены, отметили в прокуратуре. Мероприятия по защите земель от захламления обязаны проводить собственники.

Природоохранная прокуратура обратилась в Тюменский районный суд с иском, в котором потребовала обязать очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время судебное решение исполнено и участок очищен.