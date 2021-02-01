В Тюменском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Несанкционированную свалку у с. Щербак в Тюменском районе ликвидировали по иску прокуратуры. На земельном участке складировались шины, строительный мусор и другие отходы, сообщает региональное надзорное ведомство.
Установлено, что собственники участка - администрация Каскаринского муниципального образования Тюменского района и еще несколько лиц. По действующему законодательству загрязнение и засорение земель запрещены, отметили в прокуратуре. Мероприятия по защите земель от захламления обязаны проводить собственники.
Природоохранная прокуратура обратилась в Тюменский районный суд с иском, в котором потребовала обязать очистить участок от отходов. Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время судебное решение исполнено и участок очищен.