Стилист Марина Бауэр: пандемия задала необычные тенденции в моде

| фото из личного архива Марины Бауэр | фото из личного архива Марины Бауэр

Пандемия закрыла границы стран, но открыла возможность носить, что хочется, с чем хочется и где хочется.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказала тюменский стилист, дизайнер Марина Бауэр.

Она отметила, что сейчас господствуют две тенденции: уход в утилитаризм, когда каждая деталь одежды имеет практическое значение, и всплеск гламура в его повседневном использовании.

"Ретро-винтажные настроения в одежде и аксессуарах призывают нас оглянуться назад, но использовать вещи в новом, удобном для нас прочтении. Достаточно заглянуть в свои сундучки и на антресоли. И если вы найдите там мини-юбку, водолазку в стиле Missoni или связанный много лет назад разноцветный жилет, то посмотрите на них свежим взглядом. Миксуйте с классикой, спортом, смарт-кэжуалом и носите с удовольствием", - рассказала она.

Марина Бауэр подчеркнула, что весенняя мода 2021 предлагает насладиться сдержанностью и минимализмом, окунуться в природный монохром, уйти c головой в loungewear. Спортивные костюмы, пижамные комплекты, пальто и платья-халаты, сорочки, трикотажные и вязанные вещи можно носить не только дома.

"Одежда для локдауна вышла из дома и стала приемлема в офисе, на прогулке и даже в обстановке некоторой торжественности. И наоборот, офис пришел домой, привнося свои правила в домашний гардероб. Мы вынуждены выбирать достойный трикотажный комплект-двойку, свободную рубашку с качественной футболкой или лонгслив с жилетом для онлайн-конференции, встречи в сетях с коллегами. И ничего, что в дополнение на нас надеты вязанные шорты-кникерсы или трикотажные брюки-джоггеры", - добавила Марина Бауэр.

Любовь Голышева