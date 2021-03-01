От тюменцев примут документы и архивные снимки для экспозиции дома Филимона Колмогорова

| Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте

Тюменцы могут принять участие в расширении экспозиции "История дома купца Колмогорова", которая представлена в Центре татарской культуры на ул. Щербакова.

Центр базируется в доме Филимона Колмагорова уже 20 лет. Его сотрудники решили обновить существующую экспозицию и бросили клич в социальных сетях.

Памятник архитектуры был построен в конце XIX века. Здесь действуют две экспозиции. Одна из них посвящена быту сибирских татар, а на втором этаже гостей знакомят с выставкой о хозяине дома. В зале есть три фотографии. На одной из них изображен сам Филимон Колмогоров. Есть портреты его правнука и купца Николая Чукмалдина. Можно увидеть семейные снимки, монеты – копии, созданные в соответствии с действовавшими в те времена денежными знаками. А интерьер дома - диван, два кресла, пуф и гостиный стол, освещенный канделябрами, - воссоздает атмосферу купеческого особняка конца XIX – нач. XX вв.

"Первый дом Филимона Колмагорова располагался там, где сейчас находится кожно-венерологический диспансер. В доме в Заречной части Тюмени купец жил, будучи уже в преклонном возрасте. Здесь и парадная лестница адаптирована для пожилого человека. У хозяина дома болело колено, поэтому ступеньки низенькие, небольшие. Молодежь отмечает, что лестница немного неудобна для них. В доме есть большой зал. Здесь мы проводим круглые столы, балы и другие мероприятия", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист Центра татарской культуры Зульфина Минибаева.

| Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра татарской культуры во ВКонтакте

Тюменцы могут передать сотрудникам центра материалы, газетные вырезки, фотографии об этом доме и клубе рабочих подростков, который располагался в нем в 20-е годы XX века. Принимают документы и архивные снимки, свидетельствующие о деятельности овчинно-меховой фабрики.

"Мы активно работаем с краеведами, собираем информацию. Следим за состоянием дома, восстанавливаем архитектурные элементы. Подготовили театрализованную экскурсию. Руководитель Тюменского народного театра Владимир Шмаков в образе самого купца Колмогорова встречает гостей. Актриса этого театра исполняет роль супруги Парасковьи Федоровны. Эти экскурсии проводят по заявкам, необходимо набрать группу от 12 человек", – поделилась Зульфина Минибаева.

Желающие передать архивные снимки и вещи могут звонить по телефонам: 693-556, 693-025.

Инна Пахомова