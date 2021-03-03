Тюменцам рассказали, как сохранить порядок на контейнерной площадке

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Путеводитель по самым типичным ситуациям в сфере обращения с отходами, с которыми может столкнуться каждый горожанин, подготовило Тюменское экологическое объединение.

- Как узнать, относится ли мусор к коммунальным отходам?

- В процессе нашей жизнедеятельности непременно образуются отходы. Одни относятся к твердым коммунальным, а другие нет. К примеру, автомобильные шины к ТКО не имеют никакого отношения, также, как и отходы от ремонта в квартире или на производстве.

Если вы не уверены, что мусор можно выбросить в контейнер у дома и что это будет безопасно, обратитесь за советом в Тюменское экологическое объединение. Вопрос можно задать по телефону 8-800-250-73-26 или на страницах компании в соцсетях.

- Что делать, если контейнерная площадка у дома повреждена или отсутствует?

- Сообщить о потребности обустройства нового места сбора ТКО или о поломке действующей площадки можно в управляющую компанию или муниципальный орган власти. Поврежденную площадку отремонтируют, а новую построят при условии согласования действий с региональным департаментом недропользования и экологии.

- Куда пожаловаться, если мусор не вывозят?

- Когда возникают вопросы или замечания к работе транспортировщика, сомнения в качестве услуги, обращайтесь к региональному оператору. Позвоните по телефону, напишите в соцсетях или на электронную почту mail@ecoteo.ru.

- Кому сообщить о свалке или сбросе отходов в непредназначенном месте?

- При обнаружении свалки твердых коммунальных отходов информацию необходимо сообщить региональному оператору любым из способов: по телефону горячей линии 8-800-250-73-26, через форму обратной связи на сайте компании или в личные сообщения в социальных сетях.

При обнаружении свалки отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, информацию можно передать в департамент недропользования и экологии Тюменской области или регоператору. В сообщении необходимо указать точный адрес или координаты свалки, а еще желательно приложите фото- или видеоматериалы.

- Кто поможет, если на контейнерной площадке беспорядок?

- Обратитесь в обслуживающую организацию или муниципальную коммунальную службу. Если проблема с контейнером, то к собственнику. Обычно данные о владельце и его контакты размещаются на емкости, например, такая информация присутствует на фирменных синих контейнерах регоператора.