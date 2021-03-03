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В Тюмени водителя, сбившего пешехода на тротуаре, на год ограничили в свободе

Происшествия, 14:06 03 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водителя, виновного в дорожной аварии с пострадавшими, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

22-летний житель Тюмени на Volkswagen Polo двигался с превышением скорости по ул. Ветеранов труда. На перекрестке с ул. Юганский проезд он на красный сигнал светофора въехал на перекресток. Volkswagen при столкновении с автомобилем Ssang Yong Kyron II отбросило на правую сторону, где на тротуаре он сбил женщину-пешехода. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому год ограничения свободы и взыскал в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# ДТП , пешеход , прокуратура , суд

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