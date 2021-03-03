Тюменцев приглашают на семейный ИТ-марафон

| Фото: проект «Изучи интернет - управляй им» во ВКонтакте | Фото: проект «Изучи интернет - управляй им» во ВКонтакте

К участию в V всероссийском ИТ-марафоне приглашают тюменские семьи. Соревнования помогут проверить цифровую грамотность, улучшить навыки работы с медиатехнологиями и проявить творческие способности, сообщает "Ростелеком".

ИТ-марафон пройдет в два этапа и завершится 30 апреля. Результаты объявят в Международный день семьи, 15 мая. Заявиться могут семейные команды, состоящие из детей 5–11 классов, родителей, родственников или близких друзей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Изучи интернет - управляй им" вплоть до старта турнира 20 апреля.

Состязания пройдут в два этапа. Творческое задание — со 2 марта по 20 апреля. Участникам предстоит опубликовать пост о проведении ИТ-марафона в социальных сетях или подготовить инфографику по материалам образовательных игр проекта "Изучи интернет - управляй им".

Затем будет онлайн-турнир — с 21 по 30 апреля. Каждый игрок должен пройти 24 интерактивных задания по темам "Интернет-культура" и "Многоязычие в интернете".

Победителей определят по сумме баллов, заработанных на двух этапах. Отдельные награды ждут лидеров этапов. Набор победителя состоит из диплома, 3D-ручки, настольной игры и полезных сувениров от организаторов ИТ-марафона. Участники, не занявшие призовые места, получат электронные сертификаты.