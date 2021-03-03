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В Тюмени открыли фотовыставку "Covid-19: женские лица тюменской медицины"

Общество, 18:10 03 марта 2021

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Фотовыставка "Covid-19: женские лица тюменской медицины" открылась в Тюменской областной думе. Героинями 10 снимков стали сотрудницы моногоспиталя областной клинической больницы №1, работающие в красной зоне, сообщает ТРО партии "Единая Россия". Экспозиция приурочена к международному женскому дню.

Руководитель госпиталя Алексей Барадулин поблагодарил организаторов за идею — показать, женщину-медика на рабочем месте в защитном костюме и маске и то, как она выглядит в обычной жизни.

Одной из героинь фотовыставки стала врач-терапевт Милла Козленкова. Признается, что в апреле, когда больница стала работать как моногоспиталь, у медиков была тревога — вирус не изучен, с чем придется столкнуться — неизвестно.

с личного аккаунта Миллы Козленковой в Instagram

"Затем это чувство прошло, пришла уверенность, что мы сможем бороться с инфекцией и вылечим наших пациентов. Конечно, были и сложные случаи, и здесь очень важен настрой как врача, так и пациента. Верю в то, что доброе слово лечит, стараюсь поддерживать каждого, кто попал к нам в отделение, и с радостью вижу, как люди выздоравливают", - рассказала врач.

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# коронавирус , ТРО партии Единая Россия , Тюменская облдума , фотовыставка

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