  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени изъяли более 350 литров поддельного алкоголя

Происшествия, 11:10 04 марта 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 350 литров немаркированного алкоголя изъяли полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

36-летняя предпринимательница на территории торговой базы продавала спиртосодержащую продукцию неизвестного происхождения. Жидкость находилась в пластиковых канистрах объемом 10 литров. Также сотрудники полиции обнаружили 180 бутылок водки и две тысячи бутылок этилового спирта. Общий объем изъятой продукции составил 350 литров на сумму 61 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские обнаружили табачные изделия без маркировки. Всего изъято 7 тыс. единиц табачной продукции на сумму свыше 270 тыс. рублей.

Алкогольная и табачная продукция изъята, назначена экспертиза, после которой изъятое уничтожат. В отношении индивидуального предпринимателя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафактный алкоголь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:10 04.03.2021В Тюмени изъяли более 350 литров поддельного алкоголя
10:48 04.03.2021Жительницу Вагая лишили родительских прав за избиение ребенка 
10:24 04.03.2021За ДТП с погибшими в Ишиме будут судить водителя грузовика
10:03 04.03.2021Четыре человека пострадали в аварии под Тюменью