В Тюмени изъяли более 350 литров поддельного алкоголя

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 350 литров немаркированного алкоголя изъяли полицейские в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

36-летняя предпринимательница на территории торговой базы продавала спиртосодержащую продукцию неизвестного происхождения. Жидкость находилась в пластиковых канистрах объемом 10 литров. Также сотрудники полиции обнаружили 180 бутылок водки и две тысячи бутылок этилового спирта. Общий объем изъятой продукции составил 350 литров на сумму 61 тыс. рублей.

Кроме того, полицейские обнаружили табачные изделия без маркировки. Всего изъято 7 тыс. единиц табачной продукции на сумму свыше 270 тыс. рублей.

Алкогольная и табачная продукция изъята, назначена экспертиза, после которой изъятое уничтожат. В отношении индивидуального предпринимателя решается вопрос о возбуждении уголовного дела.