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Тобольская школьница представит в Москве макет установки для переработки нефтяных остатков

Общество, 16:01 14 марта 2021

kvanttob.ru

Макет установки для переработки нефтяных остатков разработала воспитанница детского технопарка "Кванториум-Тобольск" Екатерина Пономарева. Он будет представлен на ежегодной научно-практической конференции "Шаг в будущее" в Москве с 22 марта.

Над макетом установки "Переработка тяжелых нефтяных остатков: мазута, полугудрона, гудрона" школьница работала вместе с научным руководителем, педагогом гимназии им. Н. Д. Лицмана Марией Круткиной.

Практический этап включал в себя разработку макета установки в 3D-редакторе Tinkercad и распечатку его на 3D-принтере. Технически его испытывал наставник хайтека Рамиль Хабиев.

По мнению Екатерины Пономаревой, идея установки сможет стать опорой для более масштабных разработок крупных нефтехимических компаний. Рецензент работы от компании СИБУР дал высокую оценку ее проекта.

Кванториум-Тобольск | Фото: Кванториум-Тобольск

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# кванториум , Тобольск

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