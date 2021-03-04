Бизнес-кейс: тюменские товары на полках федеральных сетей

Тюменский хлебокомбинат Тюменский хлебокомбинат

Тюменская область вошла в тройку лидеров среди регионов Уральского федерального округа по количеству новых партнеров федеральной розничной компании X5 Retail Group. В 2020 году десять локальных товаропроизводителей начали представлять свою продукцию на полках торговых сетей данной компании. Также ритейлер начал работать с восемью поставщиками из Ямало-Ненецкого автономного округа, пятью – из Ханты-Мансийского автономного округа, а также двумя из Курганской области. На лидирующих позициях – Свердловская и Челябинская области.

Тюменский хлебокомбинат Тюменский хлебокомбинат

О достоинствах и перспективах сотрудничества с федеральным ритейлером рассказал генеральный директор АО "Тюменский Хлебокомбинат" Константин Егоров.

- Константин Анатольевич, расскажите о своем бизнесе. Как давно вы начали свое дело и как изменился ваш бизнес с тех пор?

- "Тюменский Хлебокомбинат" основан в 1931 году. В настоящее время предприятие имеет специализированный парк автотранспорта различной грузоподъемности, это 94 единицы, а также мельницу по переработке зерна и собственную лабораторию контроля качества. С 2015 года предприятие сертифицировано по международному стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007, включающему принципы ХАССП.

Ассортимент выпускаемой продукции - более 150 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. Ведется постоянная работа по улучшению и расширению ассортимента, внедрению новых технологий и повышению качества продукции. Мы сотрудничаем со всеми федеральными сетями в регионе, а также принимаем активное участие в государственных закупках на поставку продукции в детские сады, школы и иные муниципальные учреждения. Безусловно, X5 Retail Group является крупнейшим ритейлером в РФ, и в связи с этим наш выбор был очевиден.

- Какие основные условия для сотрудничества с Х5? Сложно ли, на ваш взгляд, стать ее поставщиком?

- Стать партнером Х5 несложно, если потенциальный поставщик имеет ликвидный продукт и конкурентоспособную цену, а также квалифицированные кадры. При этом если на старте есть вопросы или проблемы, например, с упаковкой, сложности с логистикой или продвижением продукции, в процессе работы поставщику будет оказана всяческая поддержка.

- Как повлияло на вас такое сотрудничество?

- Партнерство с Х5, конечно же, положительно повлияло на развитие бизнеса в целом, и на товарооборот в частности. Наша продукция стала узнаваема и в других регионах УФО в результате организации поставок продукции через распределительные центры.

- Какие возможности в сложившейся экономической ситуации дает сотрудничество с федеральным ритейлером?

- Возможность не только удержаться на рынке продаж, но и сохранить рабочие места для работников организации и предоставлять им возможность получать стабильный заработок. Несмотря на пандемию, в 2020 году нам удалось увеличить доход и расширить географию.

В каждом регионе присутствия компания Х5 Retail Group стремится обеспечить максимальное количество продукции локальных поставщиков в своих магазинах. Доля местных производителей в товарообороте торговых сетей ритейлера в некоторых регионах доходит до 30%. В целом, доля отечественной продукции на полках Х5 – около 90%.

"Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Такое сотрудничество предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Наши партнеры показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции", - отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

При этом, представителям малого и среднего бизнеса помимо работы по договору поставки предоставляются выгодные условия субаренды. Это в свою очередь дает небольшому бизнесу доступ к стабильному трафику в магазинах компании. Так в прошлом году к программе субаренды в УФО присоединилось 162 новых субарендатора, и к концу 2020 года с компанией сотрудничали 5 тыс. 367 партнеров по субаренде, более 1 тыс. 300 из которых являются представителями МСБ и имеют льготные условия.