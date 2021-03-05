В Тюменской области 680 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС получат выплату 2 тыс. рублей

Фото из архива ИА "Тюменская линия" Фото из архива ИА "Тюменская линия"

Единовременную выплату участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и семьям жертв этих аварий и катастроф произведут в Тюменской области к 26 апреля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Из областного бюджета на эти цели выделено 1,4 млн рублей. Выплату получат 680 человек, сообщает региональный департамент социального развития.

В соответствии с документом, граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалидам вследствие воздействия радиации; гражданам из подразделений особого риска, получат выплаты в размере 2 тыс. 500 рублей, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча – в размере 2 тыс. рублей.

Членам семьи погибших или умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска и из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца или имеющих право на ее получение, выплатят 2 тыс. рублей.

Жителям не нужно обращаться с заявлениями на выплаты, их начислят автоматически, уточнили в департаменте социального развития.

Напомним, 26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.