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Региональный шахматный онлайн-турнир проходит в Тюменской области

Спорт, 19:49 07 марта 2021

Фото: городской шахматный клуб

Сборная Сладковского района заняла первые места в старшей и младшей возрастных группах в командном этапе регионального шахматного онлайн-турнира, который проходит в Тюменский на базе 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

В командном этапе приняли участие 294 юных шахматиста в двух возрастных номинациях - ученики начальной школы и учащиеся с 5 по 11 классы. Турнир проходил в режиме online на портале Chess King.

Впереди у участников турнира личное первенство, состязания педагогов и семейные шахматы, рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

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