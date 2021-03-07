Региональный шахматный онлайн-турнир проходит в Тюменской области

Фото: городской шахматный клуб Фото: городской шахматный клуб

Сборная Сладковского района заняла первые места в старшей и младшей возрастных группах в командном этапе регионального шахматного онлайн-турнира, который проходит в Тюменский на базе 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

В командном этапе приняли участие 294 юных шахматиста в двух возрастных номинациях - ученики начальной школы и учащиеся с 5 по 11 классы. Турнир проходил в режиме online на портале Chess King.

Впереди у участников турнира личное первенство, состязания педагогов и семейные шахматы, рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.