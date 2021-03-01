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Название для аэропорта Тобольска выберут народным голосованием

Общество, 16:55 11 марта 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Народное голосование "Тобольск окрыляет" по выбору имени для аэропорта пройдет в Тобольске в апреле 2021 года.

Об этом сообщил представитель городской Общественной палаты Василий Кожедуб. По его словам, сейчас утверждено положение о проведении народного голосования.

"Чтобы сформировать список имен, достойных включения в название аэропорта, Общественная палата обратилась в исторический совет города и в координационный совет по развитию внутреннего въездного туризма. В качестве имен-кандидатов могут быть предложены имена выдающихся личностей, родившихся или живших в Тобольске, а также внесших значимый вклад в развитие России. С момента рождения кандидатов должно пройти не менее 100 лет. Также в список могут войти географические названия Тобольска: реки, населенные пункты", - отметил Василий Кожедуб.

В шорт-лист войдут пять имен, по которым и будет проходить народное голосование. Оно состоится в режиме онлайн на специально созданном сайте. Выбрать имя для аэропорта сможет каждый желающий вне зависимости от места жительства или возраста. Также организуют дополнительные пункты голосования в городских библиотеках, включая отдаленные микрорайоны.

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# аэропорт , Тобольск

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