Запись на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени в апреле

| Фото: oтряды-мэра.рф | Фото: oтряды-мэра.рф

Более 4,5 тысяч подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" в Тюмени летом 2021 года. Всего будет четыре смены, запись на первую из них стартует 7 апреля, сообщает городской многопрофильный центр.

Попасть в "Отряды мэра" могут подростки от 14 до 18 лет. Также возможность подработать есть и у совершеннолетних тюменцев – для них выделили 140 должностей бригадиров и диспетчеров.

Большинство рабочих мест для подростков находятся на базе муниципальных образовательных учреждений. Сейчас ребята могут обратиться в ближайшую школу, гимназию, спортивное учреждение, детский центр и уточнить информацию по летнему трудовому сезону.

Первая смена пройдет с 3 по 17 июля. 7 апреля начнется предварительная онлайн-запись желающих попасть на первую смену, а с 12 по 16 апреля - прием документов.

Вторая смена запланирована на период с 12 по 16 июля, третья - с 19 по 30 июня, четвертая - с 9 по 20 августа. Даты приема документов на эти смены можно уточнить на сайте отряды-мэра.рф. Здесь же размещен перечень необходимых документов.

Дополнительную информацию об "Отрядах мэра" можно также найти в социальной сети ВК в группе "Отряды мэра Тюмень".