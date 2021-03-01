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В викуловском музее можно увидеть магнитофоны разных времен

Общество, 16:21 13 марта 2021

администрация Викуловского района

Граммофон, патефоны, балалайки, громкоговорители, катушечные и кассетные магнитофоны, электрофоны XIX и XX веков можно увидеть на выставке "Лица и звуки времени" в народном краеведческом музее им. Анатолия Давыдова в Викулово.

В разные времена эти предметы передали в дар музею местные жители. Выставка посвящена 330-летию села, Году науки и технологий и рассказывает, до чего дошел "музыкальный" прогресс за полтора века. Каждый экспонат сопровождает история его появления и факты о жизни владельца.

Также здесь можно увидеть архивные снимки. На них запечатлена жизнь викуловчан в начале ХХ века, улочки и здания села. Особое место занимают фото местного ансамбля "Романтики" - без них не обходился ни один концерт.

Посетители могут не только посмотреть экспонаты, но и попробовать завести патефон,музыкальную шкатулку, послушать стереомагнитофон. Всего с момента открытия выставку посетили более 500 человек.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , Год науки и технологий , музей

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