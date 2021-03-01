Блинный рай, ярмарки и скоморохи: в Тюмени празднуют широкую Масленицу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Масленичный разгуляй" с песнями, ходулистами и богатой ярмаркой развернулся во многих скверах и парках Тюмени 13 марта.

В районе сквера Якова Неумоева взрослые и дети веселятся вместе со скоморохами, провожая зиму.

Помимо культурной программы здесь развернулась ярмарка, где можно приобрести мед, ягоды, мясо и рыбу.

Как рассказала директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина, на ярмарку съехались жители деревень, представители крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств из 19 районов.

"На этой площадке еще получилось сделать небольшой концерт для горожан в рамках ярмарочной программы. Сотрудники предприятий общественного питания предлагают жареную рыбу, приготовленное на огне мясо, блины, свежую выпечку, горячие морсы, чаи, сбитни. Желаем всем завершить праздничную неделю, сделав хорошие покупки и получив удовольствие от вкусной и свежей продукции", – поделилась она.

По мнению директора городского департамента потребительского рынка, праздничная ярмарка хорошо смотрится по соседству с обновленным сквером.

"Сквер обрел новую жизнь, новый формат. Он такой чистый, благоустроенный. Надо сказать, что здесь в любое время года гуляет много людей. Это благоустроенное место, конечно же, очень значимо", – сказала Елена Еремина.

Напомним, обновленный сквер Якова Неумоева, расположенный в районе улиц Рижская и Севастопольская, представили горожанам в июле 2020 года. Главный объект - состоящий из 27 стел мемориал "Мы победили" и памятник Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Якову Неумоеву.

Начальник управления по организационной работе управы Ленинского административного округа Тюмени Юрий Верхоланцев сказал, что благоустройство объекта провели в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". При улучшении сквера представители власти тесно взаимодействовали с местными жителями, общественными организациями, ветеранами историками, специалистами в сфере спортивного оборудования.

"При работе на этой территории придерживались комплексного подхода. В итоге мы видим интересную, популярную среди жителей площадку, точку притяжения. Нам удалось провести удачное зонирование. Здесь есть мемориальная зона – торжественная и монументальная. Другая часть отведена детям, где много площадок, спортивных элементов. Все это удачно сочетается в обновленном сквере. Когда проводят торжественные мероприятия, все выглядит красиво, значимо и аккуратно. Получается, что мы смогли учесть в проекте самые разные интересы населения", – рассказал он.

Сквер Якова Неумоева является одним из самых современных скверов Тюмени, в котором применены последние технологии.

Юрий Верхоланцев отметил, что диалог с населением при создании комфортной городской среды в городе продолжает развиваться.

"Недавно мы провели рейтинговое голосование, в ходе которого определились с территориями для благоустройства на 2022 год. Так, в Ленинском округе есть озелененная территория неподалеку от дома №22 на ул. Малышева. Теперь тюменцы могут высказать мнение по поводу наполнения и содержания данной площадки на сайте 72.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Люди должны сами выбирать, что им нужно, чем они будут пользоваться", – добавил он.

Инна Пахомова