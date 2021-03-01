Югорчанка отправилась покорять "Холостяка" на ТНТ

| Фото: ТНТ | Фото: ТНТ

Александра Маслакова из Ханты-Мансийска решила попробовать свои силы в шоу "Холостяк" на ТНТ, восьмой сезон которого стартовал 14 марта, сообщает пресс-служба канала.

Девушка поборется за сердце Тимура Юнусова – Тимати.

После школы уроженка Ханты-Мансийска Александра Маслакова пошла учиться на юриста, но вскоре поняла, что это не та область, где ей хотелось бы развиваться и оказалась на телевидении. После телевизионного опыта девушка решила попробовать свои силы на радио, переехала в Тюмень и 2 года работала радиоведущей на одной из радиостанций города.

Александра рассказала, что должна была встретиться с Тимати раньше на год – ей предстояло делать с ним интервью. Впрочем, тогда знакомства с будущим холостяком так и не произошло: интервью было отменено. Теперь же Александра сама пришла к Тимуру на проект, где она сможет задать все интересующие ее вопросы, если останется в шоу. В качестве подарка Саша принесла Тимати виртуальную игру, главными героями которой стали он и она.

| Фото: ТНТ | Фото: ТНТ

"Этот кастинг для меня был вызовом. Я хотела показать, что пройти могут не только инста-куколки, но и девчонки со своим мнением и хорошим чувством юмора. Мне кажется, меня выбрали, потому что я не боюсь высказывать свое мнение и быть собой. Я не стараюсь понравиться. А еще неплохо шучу", - призналась Александра.

Добавим, что Тимати приготовил для финалистки шоу самое дорогое за его историю кольцо. Попасть в проект пытались более 40 тыс. девушек.