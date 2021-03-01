Тюменские кардиологи спасли двухмесячного ямальца с пороком сердца

ОКБ №1 ОКБ №1

Двухмесячный Саид со сложнейшим пороком сердца – тетрадой Фалло – поступил из Нового Уренгоя в тюменскую ОКБ №1 в начале марта. Первым этапом лечения стало стентирование легочной артерии, сообщает пресс-служба больницы.

Кардиологи обеспечили адекватное поступление крови в легкие, предотвратили развитие осложнений из-за гипоксии и создали условия для подготовки ко второму этапу хирургического лечения – радикальной коррекции порока.

После стентирования ребенка перевели в областной перинатальный центр, где ему помогли окрепнуть и набрать вес. При рождении малыш весил 2,2 кг и ему нужно было немного подрасти, чтобы врачи смогли провести радикальную операцию и навсегда устранить порок сердца.

За несколько дней до намеченной даты некоторые показатели жизнедеятельности ребенка стали проявлять нестабильность. Медики не стали рисковать и оперативно, за 40 минут перевели пациента снова в ОКБ №1, развернули операционную и созвали "сердечную команду".

Сначала специалисты извлекли стент – он выполнил свою функцию и больше был не нужен. Затем исправили анатомические особенности порока с сохранением собственного клапана легочной артерии. Ребенок из реанимации переведен в общую палату и чувствует себя хорошо.

Отец малыша Санан Гаджиев благодарит тюменских врачей за проделанную работу: "Очень благодарен всем докторам за спасение моего ребенка. Доктор Горбатиков – хороший человек: всегда поговорит, выслушает, все в деталях объяснит. После разговора с ним в душе и сердце вселялась надежда только на лучшее. Дай бог ему здоровья, в работе ему нет равных!".