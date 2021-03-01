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130 травматологов из России и зарубежья освоили новый метод лечения мениска на базе тобольской больницы

Общество, 13:12 17 марта 2021

ОБ №3 Тобольска

Мастер-класс "Современные подходы в лечении повреждений менисков коленного сустава" прошел в Областной больнице №3 Тобольска. К нему подключились в режиме онлайн и офлайн более 30 специалистов из Тюмени, Тобольска и около 100 коллег из различных регионов России и из-за рубежа.

По информации пресс-службы больницы, опытом консервативного лечения разрыва мениска поделился врач травматолог-артроскопист Кирилл Загидулин из Челябинска. Он провел наглядную инъекционную терапию пациенту с незначительным повреждением мениска. Его коллега из Ханты-Мансийска Игорь Толстиков выполнил показательные операции двум пациентам c иными разновидностями травмы мениска.

В присутствии хирургов травматологического отделения Областной больницы №3 Игорь Толстиков представил две различные методики шва мениска. Операции проводились с помощью артроскопа малоинвазивным методом – через небольшие проколы. В ходе оперативного вмешательства хирург описывал свои действия и отвечал на вопросы участников мастер-класса.

ОБ №3 Тобольска ОБ №3 Тобольска ОБ №3 Тобольска ОБ №3 Тобольска ОБ №3 Тобольска ﻿

По словам заведующего травматологическим отделением Областной больницы №3 Алексея Гриня, раньше при разрыве мениска хирурги выполняли его частичное удаление. Сейчас приоритет отдается органосохраняюшим методам лечения.

"Теперь в зависимости от степени травмы мы можем провести консервативное лечение с помощью инъекций современных препаратов или при помощи клеточных технологий, дающих отличный результат. С приобретением дополнительного оборудования и расходных материалов мы сможем проводить восстановительные операции при травмах мениска", - отметил он.

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# колено , мастер-класс , мениск , операция , тобольская больница

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