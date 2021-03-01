Онлайн-выставка "Легенды и мифы Крыма" заинтересовала тюменцев

| Фото: mtur.rk.gov.ru | Фото: mtur.rk.gov.ru

Жители Тюмени могли прочувствовать атмосферу полуострова на онлайн-выставке "Легенды и мифы Крыма". Ее организатор - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева.

"На выставке мы используем фотографии, которые выложены в свободном доступе в высоком качестве. Посмотрев на них, тюменцы сформировали свое представление о том, куда бы они хотели съездить, и что посмотреть в Крыму. Это полезно при подготовке маршрутов путешествия и для общего кругозора", - рассказала организатор выставки Светлана Николаевна Волхонцева

Выставка "Легенды и мифы Крыма" - это библиографический обзор книг про полуостров. Издания наиболее интересны тем жителям Тюменской области, которые собрались посетить это чудесное место или просто интересуются его историей.

Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", тюменцы делятся фотографиями, сделанными во время отдыха в Крыму - в социальных сетях проходит фоточеллендж "Этот незабываемый Крым!" и "Путешествие по Крыму".