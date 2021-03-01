Тюменские школьники вместе с родителями напишут пробный ЕГЭ

| Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте | Фото: ЕГЭ и ГИА во ВКонтакте

Всероссийские проверочные работы, Основной государственный экзамен, Единый госэкзамен попробуют сдать дети и родители в Тюменском институте развития регионального образования (Малыгина, 73) 2 апреля.

По информации регионального департамента образования, мероприятие пройдет в рамках акции региональной акции "Мама, папа, я – интеллектуальная семья!", которая стартовала в области 22 марта.

Родители на собственном опыте узнают, как проходит регистрация на экзамены и контрольные работы, организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников оценочных процедур; как организован контроль за объективностью проведения работ; какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Желающим участвовать необходимо заполнить специальную форму до 15 часов 1 апреля и направить заявку по e-mail: cmko@t5.ru.

Подробности здесь.