Билеты на поезда дальнего следования станут дешевле в день рождения

РЖД во Вконтакте РЖД во Вконтакте

10%-ую скидку на билеты на день рождения пассажира ввел холдинг РЖД. Она действует во всех поездах дальнего следования, сообщает РИА Новости.

Ранее тариф "День рождения" действовал для пассажиров высокоскоростных поездов "Сапсан" и поездов "Ласточка", ретропоезд "Рускеальский экспресс" и беспересадочные вагоны Москва – Рускеала. К примеру, в "Сапсане" и "Ласточке" скидка составляет 30%.

"По многочисленным просьбам пассажиров, а также для повышения доступности перевозок холдинг РЖД расширяет действие тарифного плана "День рождения". Так, с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") будет действовать специальная тарифная акция "В День рождения лучше поездом!", - говорится в сообщении.

Скидка 10% даётся в вагон любого типа любого поезда, отправляющегося за неделю до или после дня рождения пассажира, а также непосредственно в праздничную для него дату. Пассажир-именинник может купить такие билеты для себя и трех попутчиков при единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон.

Уточняется, что скидка не применяется одновременно с рядом других специальных тарифов. Также она не действует при покупке билетов организованным группам пассажиров, организованным группам детей, по детскому тарифу, при оформлении льготных проездных документов. Приобрести билеты по акции пока можно только в билетных кассах, при предъявлении паспорта именинника.