Юные тюменцы создают сюжеты из песка в "Конторе пароходства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юные тюменцы могут принять участие в мастер-классе по рисованию песком на световых планшетах на фестивале настольных игр "Искра-тека", который открылся в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 марта.

Как рассказала коррекционный педагог, основатель развивающей студии "Волшебные ладошки" Светлана Клементьева , в первую очередь речь идет о развитии творчества, сенсорики и моторики.

"Занятия с песком помогают развитию речи, становлению мышления, межполушарному взаимодействию. Если взять психологические аспекты, то идет гармонизация личности. Эти занятия полезны для гиперактивных детей, для снятия стресса, тревожности. Психокоррекцией я не занимаюсь. Хочу, чтобы дети получали удовольствие, создавая сюжеты, картины из песка", – добавила она.

Для малышей на мастер-классе приготовили шаблоны с изображением животных, разные камни. По словам Клементьевой, дети постарше создают настоящие песочные сказки и спектакли.

"Получается, что мы развиваем не только речь, воображение, мышление и память, но и актерское мастерство. Надо правильно подойти к столу, красиво встать, придумать и нарисовать сюжет, чтобы была трансформация образов из одной картины в другую. Вообще метод песочной анимации придумали в Англии, там же создали первый песочный мультфильм. Отсюда пошло это искусство", – подчеркнула она.

Фестиваль продлится в "Конторе пароходства" до 17 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова