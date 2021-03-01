В Тюменской области участились ДТП с участием пешеходов в темное время суток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 дорожных аварий произошло в Тюменской области с 22 по 28 марта. В авариях погибли два человека. Еще 58 человек получили травмы, в том числе 15 детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

11 ДТП произошло из-за нарушения автомобилистами правил проезда перекрестков, восемь – по причине нарушения ПДД пешеходами. По три аварии зарегистрировано из-за нарушения дистанции и превышения скорости на дорогах. Одно ДТП спровоцировал пьяный водитель, два – водители, не имеющие права управления транспортом.

"Участились ДТП в участием пешеходов в темное время. При этом большинство пешеходов не используют световозвращающие элементы, которые могут сделать их заметнее для водителей", – отметили в ГИБДД.

140 водителей в течение недели задержали в состоянии опьянения, 82 из них – в Тюмени, 19 – в Тобольске, семь – в Ишиме.