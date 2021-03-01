В Тюмени пройти тестирование на ВИЧ можно в мобильных пунктах

| Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте | Фото: Центр СПИД Тюмень во ВКонтакте

Жителям Тюмени предлагают пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Пункт мобильного тестирования будет работать 31 марта с 13 до 16 часов у ТРЦ "Солнечный", сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

За это время все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме анонимного и бесплатного тестирования, тюменцы узнают о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью центра профилактики и борьбы со СПИД Мария Голых, в апреле пункт мобильного тестирования продолжит свою работу.

"7 и 28 апреля специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД будут работать на Цветном бульваре в районе цирка. 14 апреля мы ждем всех желающих у торгового центра "Кристалл", а 21 апреля - у торгового центра "Мальвинка", - рассказала она.

Любовь Голышева