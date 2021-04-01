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В Тюмени запустили новый сезон подготовки к выпускным экзаменам

Общество, 11:44 01 апреля 2021

ЕГЭ | Фото: ЕГЭ

Лекциями по русскому языку открыл новый сезон проекта по подготовке школьников к ГИА Тюменский образовательный канал, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Доступны три новые лекции от лучших учителей города. В них педагоги рассказывают о структуре КИМа, изменениях, типах заданий и критериях их оценки; алгоритмах выполнения заданий; дают инструкции по тайм-менеджменту и полезные советы по решению ЕГЭ.

Также школьникам доступны видеоматериалы 2020 года по разным предметам школьной программы. Кроме того, на этом ресурсе доступны материалы прошлого года.

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# ГИА , ЕГЭ , подготовка к экземенам

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