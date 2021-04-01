В Тюмени полиция наведалась в подпольное казино

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

46 системных блоков изъяли полицейские в подпольном казинов Тюмени. На момент визита оперативников в заведении находились семь посетителей и обслуживающий персонал, сообщает УМВД по Тюменской области.

Представитель заведения заявила, что программное обеспечение, установленное в системных блоках, предназначено не для азартных игр, а для проведения конкурсных заданий. Однако посетители признались правоохранителям в участии в азартных играх.

Изъятые системные блоки отправлены на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция статьи влечет наложение административного штрафа до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования.