В Тюменской области мужчину насмерть сбил поезд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1982 г. р. сбил насмерть грузовой поезд на 2213 километре 4 пикета перегона "Ялуторовск-Заводоуковск" в Тюменской области вечером 1 апреля. Организована проверка, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

Трагедия произошла в 21 час 13 минут. По предварительным данным, машинист поезда, заметив человека, который переходил железнодорожные на регулируемом железнодорожном переезде, подал сигнал и затормозил. Но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Место происшествия осмотрено, родственников погибшего опрашивают. Дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.