Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и две ее дочери 12 и 4 лет пострадали в аварии на 7-м км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский утром 3 апреля. Столкнулись Hyundai, Skoda и автомобиль уборочной дорожной службы.

"По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил дистанции. Пострадали трое", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Все пострадавшие ехали в машине Hyundai. Они жители поселка Боровский. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова