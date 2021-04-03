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Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП под Тюменью

Происшествия, 13:46 03 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Женщина и две ее дочери 12 и 4 лет пострадали в аварии на 7-м км автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский утром 3 апреля. Столкнулись Hyundai, Skoda и автомобиль уборочной дорожной службы.

"По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил дистанции. Пострадали трое", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Все пострадавшие ехали в машине Hyundai. Они жители поселка Боровский. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , дети

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