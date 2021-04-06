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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию

Общество, 08:37 06 апреля 2021

Центр профилактики и борьбы со СПИД ВКонтакте | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД ВКонтакте

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию предлагают пройти жителям Тюмени. 7 апреля пункт мобильного тестирования будет работать с 13 до 16 часов на Цветном бульваре у цирка, сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.

Все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.

Кроме анонимного и бесплатного тестирования, тюменцы узнают о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.

14 апреля специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД будут работать у торгового центра "Кристалл", 21 апреля - у торгового центра "Мальвинка", 28 апреля - на Цветном бульваре у цирка.

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# ВИЧ , Центр профилактики и борьбы со СПИДом

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