Тюменцам предлагают пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию предлагают пройти жителям Тюмени. 7 апреля пункт мобильного тестирования будет работать с 13 до 16 часов на Цветном бульваре у цирка, сообщает областной центр профилактики и борьбы со СПИД.
Все желающие смогут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Никаких справок и направлений для этого не нужно. Результат будет готов через пять минут.
Кроме анонимного и бесплатного тестирования, тюменцы узнают о путях передачи ВИЧ-инфекции и правилах ее профилактики. Также можно будет обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным.
14 апреля специалисты областного центра профилактики и борьбы со СПИД будут работать у торгового центра "Кристалл", 21 апреля - у торгового центра "Мальвинка", 28 апреля - на Цветном бульваре у цирка.