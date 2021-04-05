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Тюменский музей представит на конкурс свои шедевры территории Победы

Общество, 17:45 05 апреля 2021

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Тюменский Музейный комплекс им. И. Я. Словцова примет участие в конкурсе "Шедевры территории Победы". Организаторам отправят небольшие видеоролики о предметах искусства, посвященных Великой Отечественной войне.

"Это международный конкурс. Его организует московский "Музей Победы". Конкурс призван популяризировать музейный фонд, посвященный Великой Отечественной войне. Музеи могут рассказать про свои предметы, которые связаны с этой тематикой в формате небольшого видеоролика. Наши сотрудники представят три работы, рассказывающие о предметах с выставки "Марш Победы", – рассказала заместитель директора Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Татьяна Алиева.

О каких экспонатах расскажут в роликах – секрет. Известно, что речь пойдет об одной картине, скульптуре и плакате.

Видеоролики будет небольшими, их продолжительность составит две минуты. В основе – рассказ про конкретный экспонат. Зрители узнают об авторе, материале, из второго изготовлен предмет искусства, и описание.

После приема заявок начнется открытое голосование на сайте Музея Победы. К 9 мая организаторы подведут итоги.

Инна Пахомова

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# видеоролики , выставка , конкурс , Музейный комплекс им , Словцова

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