  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Историю регионального туризма расскажет выставка в Тюменской областной думе

Общество, 09:26 08 апреля 2021

Центр туризма и краеведения, Тюмень ВКонтакте

Краеведческая выставка в Тюменской областной думе расскажет историю развития детско-юношеского туризма и краеведения региона. Экспонаты будут представлены в разделах "Туризм" и "Краеведение", сообщает Центр туризма и краеведения.

История туризма в Тюменской области начинается с 1956 года, история пионерии - с 1923, поэтому на выставке будет отображен как Центр туризма и краеведения, который раньше был Детской экскурсионно-туристской станцией Тюменской области, так и Дворец "Пионер", на базе которого существует ЦТиК.

Выставка откроется 9 апреля в 11 часов по адресу: ул. Республики, 52.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , краеведение , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:32 08.04.2021Президент России наградил Галину Шарухо орденом Пирогова
10:21 08.04.2021В Тюмени может появиться улица Георгия Добровольского
10:01 08.04.2021В Тюмени издали книгу об инклюзивной академической мобильности
09:50 08.04.2021В Тобольском районе в 22 пришкольных лагеря отдохнут 1 тыс. 480 детей