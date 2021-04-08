Историю регионального туризма расскажет выставка в Тюменской областной думе

Центр туризма и краеведения, Тюмень ВКонтакте Центр туризма и краеведения, Тюмень ВКонтакте

Краеведческая выставка в Тюменской областной думе расскажет историю развития детско-юношеского туризма и краеведения региона. Экспонаты будут представлены в разделах "Туризм" и "Краеведение", сообщает Центр туризма и краеведения.

История туризма в Тюменской области начинается с 1956 года, история пионерии - с 1923, поэтому на выставке будет отображен как Центр туризма и краеведения, который раньше был Детской экскурсионно-туристской станцией Тюменской области, так и Дворец "Пионер", на базе которого существует ЦТиК.

Выставка откроется 9 апреля в 11 часов по адресу: ул. Республики, 52.