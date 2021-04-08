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В Тобольском районе в 22 пришкольных лагеря отдохнут 1 тыс. 480 детей

Общество, 09:50 08 апреля 2021

ДЦ "Ребячья республика" ВКонтакте

22 лагеря дневного пребывания заработают предстоящим летом в школах Тобольского района, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В них отдохнут 1 тыс. 480 сельских детей, из них 1 тыс. 40 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К 17 пришкольным лагерям будет организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов.

В деревнях и селах, где нет лагерей дневного пребывания будут организованы досуговые площадки на базе начальных школ с трехчасовым пребыванием детей.

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# детский летний отдых , Тобольский район

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