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Лекторий о героизме выпускников военно-пехотного училища пройдет в Тюмени

Общество, 17:50 09 апреля 2021

со страницы museum72 в Instagram | Фото: со страницы museum72 в Instagram

Лекторий "80-летие с начала Великой Отечественной войны: Таллинское военно-пехотное училище в Тюмени" начнется в музее "Городская дума" в Тюмени 10 апреля в 16 часов, сообщают организаторы.

"Слушатели узнают, как выпускники училища сражались под Сталинградом, защищали Ленинград и Карелию, участвовали в битвах под Курском и на Днепре, освобождали Прибалтику и Белоруссию и повсюду показывали замечательные морально-боевые качества – мужество, героизм, беззаветную преданность Родине", – рассказали организаторы.

Лекторами выступят доктор исторических наук Александр Ярков и кандидат исторических наук Виктор Южаков.

Обязательна предварительная запись. Зарегистрироваться можно по телефону 46-11-59 либо по ссылке.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

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# Великая Отечественная война , лекторий , музей Городская дума

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